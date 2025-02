Israël en guerre : les forces israéliennes éliminent un haut responsable du Hamas lors d’une attaque de drone au Liban

Les médias libanais ont rapporté ce matin qu’au moins une personne a été tuée dans une frappe de drone attribuée à Israël contre un véhicule à Sidon, dans le sud du Liban. Le journal saoudien Al-Hadath a affirmé que la cible de cette attaque était le haut responsable du Hamas, Muhammad Shahin.

Le média libanais Al-Mayadeen, affilié au Hezbollah a ensuite indiqué que « la frappe israélienne a visé un véhicule à l’entrée nord de Sidon. Les premiers rapports font état d’une victime. L’armée libanaise a bouclé la zone« .

Alors qu’au même moment, le premier ministre Benjamin Netanyahu a interrompu son témoignage dans le procès pour corruption qui l’oppose au tribunal israélien après avoir reçu une enveloppe, les médias israéliens, dont I24NEWS, ont confirmé que les forces de Tsahal et du Shin Beth ont mené l’opération visant à éliminer Muhammad Shahin.

Muhammad Shahin était le chef des opérations du Hamas au Liban. Récemment, il a tenté de planifier des opérations terroristes contre des citoyens israéliens, que ce soit sur le territoire israélien ou à l’étranger.

L’armée israélienne a déclaré que Muhammad Shahin avait également reçu un financement direct de l’Iran pour mener ces opérations terroristes. Tsahal a aussi indiqué que le haut responsable du Hamas était profondément impliqué dans la direction des attaques de roquettes contre Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 73 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités