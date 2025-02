Israël en guerre : le Hamas serait prêt à céder le contrôle de la bande de Gaza à l’Autorité palestinienne

Selon des informations rapportées par Sky News Arabia, le Hamas aurait indiqué à l’OLP (l’Organisation de libération de la Palestine) qu’il serait prêt à céder la gestion de la bande de Gaza après la guerre, à l’Autorité palestinienne.

Des sources ont informé Sky News Arabia que le groupe terroriste palestinien aurait soumis comme condition que tous ses employés soient « réintégrés dans la nouvelle administration ou qu’ils prendraient leur retraite, avec la garantie que leurs salaires seraient payés ».

Sky News Arabia affirme également que cette décision du Hamas intervient après une pression égyptienne importante sur la délégation du Hamas qui s’est rendue au Caire dernièrement.

Il y a un mois, la chaine publique israélienne KAN avait révélé que l’Autorité palestinienne est déterminée à gérer la bande de Gaza sans le Hamas et qu’elle est en contact avec l’administration du président américain Donald Trump à ce sujet.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 73 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités