Israël en guerre : Tsahal va se maintenir dans cinq positions au sud du Liban après son retrait prévu demain

L’armée israélienne a confirmé aujourd’hui qu’elle va maintenir cinq positions stratégiques au sud du Liban avec l’aval des États-Unis, après son retrait de cette zone qui aura lieu demain dans le cadre de la fin du cessez-le-feu entre Israël et le Liban.

Les cinq avant-postes de Tsahal seront situés du côté libanais de la frontière, d’ouest en est, sur des collines : près de Labbouneh face à Shlomi, sur le mont Blat face à Zar’it, face à Avivim et Malkia, face à Margaliot, et face à Metula.

Ces cinq positions de Tsahal ne sont aucunement situées dans des zones habitées libanaises. Des sources de Tsahal ont par ailleurs indiqué au Jerusalem Post qu’une période de deux à huit mois pour les avant-postes était facilement imaginable et que l’armée israélienne pourrait y rester beaucoup plus longtemps si nécessaire pour des raisons de sécurité.

Il y a une semaine, l’agence de presse londonienne Reuters a rapporté qu’Israël a demandé à maintenir ses troupes dans cinq postes au sud du Liban jusqu’au 28 février, soit dix jours au-delà de la date fixée du retrait israélien.

Il y a un mois, L’armée israélienne a demandé aux États-Unis, un délai supplémentaire pour son retrait au sud du Liban, dans le but de prolonger ses opérations dans cette zone au-delà de la date limite du 27 janvier, pour une durée d’environ 30 jours supplémentaires, afin de garantir la destruction de davantage d’armes du Hezbollah dissimulées dans les villages frontaliers. Une semaine après cette demande, La Maison-Blanche avait annoncé la prolongation de l’accord de cessez-le-feu au Liban jusqu’au 18 février.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 73 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités