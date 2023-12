Israël en guerre : Tsahal a éliminé les chefs du système aérien du Hamas et a détruit le système détection d’avion du groupe terroriste

L’armée israélienne a annoncé aujourd’hui dans un communiqué que les forces de Tsahal ont éliminé les dirigeants du réseau aérien du Hamas et ont détruit une grande partie des infrastructures du réseau aérien dans toute la bande de Gaza.

Les forces de l’armée de l’air israélienne ont notamment éliminé le chef du réseau aérien du Hamas, Atsam Abu Rahba, ainsi que des hauts responsables de la branche du réseau aérien du Hamas. Les frappes aériennes ont également visé les unités de missiles sol-air et des unités de drones du Hamas.

Tsahal indique également qu’au début de la guerre, l’armée de l’air israélienne a mis hors service un système de détection d’avions que le Hamas utilisait depuis des années et qui avait été caché dans des chaudières à eau sur les toits des maisons de civils à Gaza.

Les forces de l’armée de l’air israélienne ont aussi détruit des centaines de cibles différentes à Gaza, notamment des complexes militaires, des appartements servant de caches et des appartements opérationnels utilisés par des membres supérieurs du réseau aérien du Hamas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités