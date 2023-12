Israël en guerre : Benjamin Netanyahu affirme que les combats vont continuer à Gaza « jusqu’à l’élimination du Hamas »

Lors d’une vidéo diffusée sur son compte X (anciennement Twitter), le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé que l’État d’Israël poursuivra « la guerre jusqu’au bout, jusqu’à la victoire, jusqu’à la destruction du Hamas » dans la bande de Gaza.

« Ceux qui pensent que nous allons nous arrêter ne sont pas en phase avec la réalité. Nous n’arrêterons pas les combats tant que nous n’aurons pas atteint tous les objectifs que nous nous sommes fixés : l’élimination du Hamas, la libération de nos otages et la disparition totale de la menace terroriste à Gaza« , a déclaré le premier ministre israélien.

Benjamin Netanyahu a également ajouté que les forces israéliennes attaquent « les collaborateurs de près et de loin » du groupe terroriste palestinien et prévient que « tous les membres du Hamas, du premier au dernier, sont des hommes morts et n’ont que deux options : se rendre ou mourir« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités