Il y a des phrases dans l’histoire qui résument parfois ce qui se passe dans le présent et notamment en France, sur le fait du blocage par des étudiants pro-Palestiniens dans les Universités et le silence du gouvernement sur le fait que ces même étudiants interdissent l’Entrée des universités ou des facs aux juifs, comme cela, c’était déjà passé dans les années 30 sous le régime Nazi en Allemagne …cette phrase avait été tenu par Winston Churchill en 1938, qui ne faisait pas parti du gouvernement britannique à l’époque mais au gouvernement Chamberlain en l’invectivant de cette célèbre réplique « Le gouvernement avait le choix entre la guerre et le déshonneur ; il a choisi le déshonneur et il aura la guerre.

Cette phrase peut aussi bien résumer ce qui se passe actuellement dans les universités française, du fait que le gouvernement ne prenne pas position sur le fait que les universités doivent être libérées, immédiatement, comme l’a fait le président Américain Joe Biden aux Etats Unis.

De part les évènements qui se déroulent en France, dans les Universités , les Facs et le silence du Président Emmanuel Macron et de son gouvernement.

Même l’ancien président Américain Donald Trump en rajoute une couche en disant qu’il ne reconnaissait plus la France, de ce qu’elle était devenue avec les évènements de qui se passe dans le pays avec la montée de l’islamisme Radicale et des migrants.

» Le gouvernement avait le choix entre la révolte des français qui ont en marre de cette population issue de l’immigration qui pourrissent le quotidien des français en ne prenant pas les mesures adéquat ou le déshonneur, le gouvernement a choisi le déshonneur, ils auront de part leur politique catastrophique migratoire et de la monté de l’insécurité, aura fait le jeu malheureusement de la montée des extrêmes, et d’installer Marine Lepen au pouvoir en 2027 voila la simple réalité des faits, aujourd’hui si nous comptons, le nombre de français prêt à voter pour le RN et RECONQUETE d’après un dernier sondage presque un français sur 2 serait prêt à franchir le cape, vu ce que vivent les français et de ce racisme que l’ont appelle aujourd’hui le racisme qui pour certains ne le reconnaissent pas et parmi eux Jean Luc Melenchon jouant sur les braises du Conflit en Israel et les terroristes du Hamas, en tentant d’engranger les votes des français issus de la communauté musulmane

Monsieur les gouvernants ils vous restent 3 ans pour changer votre politique….Sinon nous aurons à coup sur Marine Lepen Présidente de la république que les sondages ont déjà mis gagnante à la prochaine élection présidentielle 2027.

Israel Actualités