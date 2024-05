Israël en guerre : Tsahal débute l’évacuation des civils gazaouis de l’est de Rafah

L’armée israélienne a commencé tôt ce matin à évacuer les civils de l’est de Rafah vers une nouvelle zone humanitaire élargie qui comprend le village d’al-Mawasi situé à Rafah ainsi que des parties de Khan Yunès et du centre de Gaza. L’évacuation concerne 100 000 personnes se trouvant à l’est de Rafah.

La nouvelle zone humanitaire comprend des hôpitaux de campagne, des tentes et des provisions accrues de nourriture, d’eau, de médicaments et d’autres fournitures.

De plus, Tsahal travaille en coopération avec des organisations internationales et plusieurs pays pour permettre une augmentation de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

L’armée israélienne, conformément à une décision prise par l’establishment israélien, appelle en ce moment la population gazaouie actuellement sous contrôle du Hamas à évacuer temporairement les quartiers est de Rafah vers la nouvelle zone humanitaire. Les appels de Tsahal se font via des tracts, des SMS et des appels téléphoniques.

Cette évacuation des civils gazaouis de Rafah va permettre à Tsahal de pouvoir lancer son opération militaire dans la ville du sud de Gaza. La décision d’Israël de lancer officiellement cette opération intervient après les tirs de mortiers lancés hier soir par les terroristes du Hamas depuis Rafah qui ont tué trois soldats israéliens au point de passage de Kerem Shalom, ou transite l’aide humanitaire pour Gaza.

Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, a d’ailleurs informé Lloyd Austin, le secrétaire américain à la Défense, de cette évacuation civile à Rafah en lui indiquant qu’Israël « n’avait plus d’autre choix » que de lancer une opération terrestre à Rafah, suite à l’assassinat des trois soldats israéliens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 133 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités