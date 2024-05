Israël en guerre : le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi affirme qu’Israël « contourne sournoisement les efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu à Gaza »

Lors du 33e sommet de la Ligue arabe à Bahreïn, le chef d’État égyptien Abdel Fattah al-Sisi a déclaré aujourd’hui qu’Israël évite délibérément les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et qu’il préfère se concentrer sur une solution militaire pour vaincre le Hamas, en exploitant le contrôle du terminal de Rafah pour renforcer son emprise sur l’enclave palestinienne.

« Israël continue de s’engager dans des actions évasives pour se soustraire à ses responsabilités et dans des manœuvres sournoises pour contourner les efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu. En outre, il reste catégorique sur son opération militaire largement condamnée à Rafah et cherche à tirer parti du passage de Rafah, du côté palestinien, pour solidifier son siège sur la bande de Gaza« , a déclaré le président égyptien.

Abdel Fattah al-Sisi a également ajouté que « L’Égypte est sans équivoque attachée à sa position ferme, tant en paroles qu’en actes, en rejetant la liquidation de la cause palestinienne, le déplacement forcé ou la migration obligatoire des palestiniens, ainsi que la création de conditions rendant Gaza inhabitable, pour évacuer la terre de la Palestine de son peuple« .

Le dirigeant égyptien a aussi indiqué que c’est une erreur de penser que la solution pour vaincre le Hamas à Gaza passe par une opération militaire.

« Je réitère que ceux qui croient que les solutions sécuritaires et militaires garantissent leurs intérêts ou la paix se trompent ; de même, ceux qui pensent que la politique de la corde raide produit des bénéfices ou des gains se trompent manifestement. Le sort de la région et des ressources de ses habitants est bien trop important pour être confié à des fauteurs de guerre ou à des partisans de jeux à somme nulle« , a affirmé Abdel Fattah al-Sisi.

Il y a deux jours, le Wall Street Journal avait révélé que l’Égypte envisagerait de diminuer ses relations diplomatiques avec Israël, en exigeant notamment le retour de son ambassadeur de Tel-Aviv. Cette mesure drastique du Caire intervient dans un contexte où Tsahal a décidé la semaine dernière d’opérer militairement à Rafah.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 132 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités