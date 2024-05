Israël en guerre : Yoav Gallant annonce que Tsahal va intensifier ses opérations à Rafah

Lors d’une évaluation de la situation qui a eu lieu hier à la frontière avec Gaza, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé que les opérations militaires de Tsahal qui ont lieu depuis une semaine à Rafah, vont s’intensifier avec l’envoi de troupes supplémentaires.

« Cette opération se poursuivra grâce à l’entrée de forces supplémentaires. Plusieurs tunnels dans la région ont été détruits, d’autres le seront bientôt. Le Hamas n’est déjà plus en capacité de produire des armes et n’a plus de réserves. Nous sommes en train de l’asphyxier« , a déclaré le ministre israélien.

Hier, lors d’une interview accordée à CNBC, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé qu’Israël continuera ses opérations à Rafah malgré les tensions avec les États-Unis.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 132 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités