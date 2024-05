Israël en guerre : le Hamas suspend les négociations sur un accord de cessez-le-feu à Gaza

Selon le média qatari Al-Araby Al-Jadeed, le Hamas aurait décidé de ne pas retourner au Caire pour poursuivre les négociations sur un possible accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza qui pourrait aboutir sur la libération de plusieurs otages israéliens.

Al-Araby Al-Jadeed, qui se base sur les dires d’une source de Hamas, indique également que le groupe terroriste palestinien a suspendu sa participation aux pourparlers « dans l’attente des résultats des efforts des médiateurs ».

Cette décision du Hamas intervient alors que Tsahal a entamé ce matin l’évacuation de 100 000 gazaouis de l’est de Rafah afin de préparer sa future opération terrestre dans la ville du sud de Gaza. Cet après-midi, le Hamas a annoncé dans un communiqué que cette opération » ne sera pas une partie de plaisir pour l’armée israélienne ».

Israël a décidé de lancer l’opération à Rafah après les tirs de mortiers lancés hier soir par les terroristes du Hamas depuis Rafah qui ont tué quatre soldats israéliens au point de passage de Kerem Shalom, ou transite l’aide humanitaire pour Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 133 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités