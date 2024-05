Israël en guerre : Tsahal prend le contrôle du côté palestinien du terminal de Rafah

Les forces de l’armée israélienne ont lancé hier soir une opération anti-terroriste contre des cibles du Hamas à l’est de Rafah. À 7h00 du matin, les combattants de Tsahal ont annoncé avoir pris le contrôle opérationnel total du côté gazaoui du point de passage de Rafah entre Gaza et l’Égypte.

Au cours de l’opération, les avions de l’armée de l’air israélienne et les troupes terrestres de Tsahal ont frappé et ont détruit des cibles terroristes du Hamas, parmi lesquelles se trouvaient des bâtiments militaires, des infrastructures souterraines et d’autres infrastructures terroristes à partir desquelles le groupe terroriste palestinien opérait dans la région de Rafah.

20 terroristes du Hamas ont été tués au combat lors de l’opération nocturne. Trois entrées de tunnels ou opéraient les terroristes du Hamas ont aussi été découverts.

Hier, l’armée israélienne a décidé d’évacuer 100 000 gazaouis de l’est de Rafah vers de nouvelles zones humanitaires afin de préparer son opération militaire à Rafah. Cette décision intervient après les tirs de mortiers lancés dimanche soir par les terroristes du Hamas depuis Rafah qui ont tué quatre soldats israéliens au point de passage de Kerem Shalom, ou transite l’aide humanitaire pour Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 132 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités