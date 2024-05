Israël en guerre : le Hamas aurait l’intention d’inclure des otages décédés dans sa contre-proposition de cessez-le-feu à Gaza

Selon les informations du New York Times, le Hamas aurait inclus, dans sa contre-proposition de l’accord de cessez-le-feu à Gaza, la libération de 33 otages israéliens vivants et morts.

Cette contre-proposition qui a été annoncée hier soir par le groupe terroriste palestinien reste loin des exigences d’Israël qui a demandé dans l’accord négocié ces dernières semaines au Caire, la libération de 33 otages israéliens vivants.

La première phase de la contre-proposition du Hamas comprend un cessez-le-feu de six semaines et la libération des otages les plus fragiles. En échange, Israël devrait libérer des terroristes palestiniens détenus en Israël pour un ratio de 1 Israélien contre 33 terroristes.

Au cours de la deuxième phase, le Hamas et Israël s’accorderaient pour arriver à un cessez-le-feu durable à Gaza avec la libération d’autres otages israéliens. Néanmoins, selon plusieurs responsables cités dans l’article du New-York Times, les deux parties devraient s’affronter sur la définition du « cessez-le-feu durable » : en effet, pour le Hamas cela signifie la fin de la guerre et le retrait de Tsahal de Gaza.

Suite à cette contre-proposition du Hamas annoncée hier soir, Le bureau du premier ministre israélien a déclaré que même si la nouvelle proposition ne répondait pas aux exigences d’Israël, une délégation israélienne se rendra au Caire afin de participer aux négociations dans l’espoir de parvenir à un accord acceptable.

En même temps que les négociations, Israël continue d’exercer une pression militaire sur le Hamas : ce matin, Tsahal a annoncé avoir pris le contrôle opérationnel total du côté gazaoui du point de passage de Rafah entre Gaza et l’Égypte.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 132 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités