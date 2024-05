Israël en guerre : les États-Unis seraient furieux de l’attitude du Hamas lors des négociations pour un accord de cessez-le-feu à Gaza

Le New-York Times rapporte aujourd’hui que l’administration du président américain Joe Biden serait excédée par l’attitude du Hamas lors des négociations pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération de otages israéliens.

Le journal américain révèle que les responsables américains ont indiqué en fin de semaine dernière au Hamas que sa réponse négative à la proposition égyptienne de cessez-le-feu à Gaza était « inacceptable ».

Par ailleurs, les responsables américains sont également mécontents de la contre-proposition du Hamas de l’accord de cessez-le-feu négocié au Caire, qui a été annoncée hier soir. Ils estiment que cette contre-proposition créée plus de difficultés que d’avancée dans les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza.

Depuis quelques semaines, les États-Unis semblent de plus en plus contrariés par les refus successifs du Hamas aux différents accords de trêve à Gaza proposés par les différents médiateurs. Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, avait déclaré suite à un énième refus du groupe terroriste palestinien que « l’obstination répétée du Hamas à écarter les propositions de cessez-le-feu successives prouvait le peu d’intérêt qu’il avait pour les gazaouis ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 132 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités