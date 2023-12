Israël en guerre : l’État d’Israël envisage une trêve des combats de deux semaines à Gaza en échange de la libération des otages

Selon les informations du Washington Post, les responsables israéliens envisageraient un nouvel accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza avec le Hamas, d’une durée de deux semaines.

Cette durée devrait permettre aux terroristes du Hamas de retrouver et de rassembler les otages israéliens dans un endroit sûr. Dans le cadre de cet accord éventuel, Israël s’engage, après la trêve, à retirer les troupes de Tsahal au nord de Gaza. Néanmoins, l’armée israélienne restera en alerte maximale et procèdera plutôt à des opérations plus ciblées dans l’enclave palestinienne.

Le Washington Post indique également que l’État d’Israël réfléchit à la création d’ilots humanitaires au nord de la bande de Gaza, dans le but d’héberger les civils palestiniens qui fuient les combats.

L’annonce d’une trêve des combats à Gaza pourrait être imminente les prochains jours. Ce matin, Ismael Hanyeh, le chef du bureau politique du Hamas, est arrivé en Égypte pour discuter avec le chef du renseignement égyptien, Abbas Kamel, d’un nouvel accord de cessez-le-feu dans l’enclave palestinienne.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités