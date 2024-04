Israël craint que seulement 40 des 133 otages aux mains du Hamas soient encore en vie (Daily Mail)

« Négocier est une cause perdue. Nous ne pouvons pas négocier des corps sans vie contre la libération de milliers de terroristes supplémentaires », a avancé une source sécuritaire.

Les craintes grandissent en Israël que seuls 40 des 133 otages détenus par le Hamas soient encore en vie, selon des informations du Shin Bet, l’agence de sécurité intérieure d’Israël, relayées dimanche matin par le Daily Mail. Le Hamas avait déjà affirmé la semaine dernière que parmi les 40 femmes, enfants et personnes âgées ou malades réclamées par Israël dans un premier temps seuls 20 étaient encore en vie.

« [Le renseignement] est beaucoup plus facile d’accès qu’avant le 7 octobre, lorsque nous avions un accès limité à Gaza et peu de possibilités de sources », a déclaré une source au sein des services de sécurité. « La situation est complètement différente car nous sommes sur place. »

Parmi les otages figurent trois citoyens français, Ohad Yahalomi, Ofer Kalderon et Orión Hernández-Radoux. Jusqu’à présent, 112 otages ont été libérés vivants et rendus à Israël, dont 105 dans le cadre d’un échange l’année dernière. Auparavant, le Hamas avait libéré quatre prisonniers, tandis que trois autres ont été secourus par l’armée israélienne.

« Le Hamas essaie de garder le secret absolu… ils ne libéreront jamais tous les otages et les corps », a ajouté la source. Un autre responsable de la sécurité a déclaré : « Négocier est une cause perdue. Nous ne pouvons pas négocier des corps sans vie contre la libération de centaines ou de milliers de terroristes supplémentaires. » « Les otages à Gaza n’ont plus beaucoup de temps », a conclu Yehonatan Sabban, du Forum des familles d’otages et de disparus.

Israel Actualités avec I24news