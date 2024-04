Alerte Info : l’Auteur de l’agression Antisémite dans le XX eme arrondissement de Paris contre Marco a été condamné

à 3 ans de prison dont 2 ans ferme.

Le dernier procès plaidé le 19 Avril dernier, concerne le pauvre Marco, juif de 62 ans,

roué de coups le 3 mars parce que juif, représenté aussi par nos avocats Maîtres

Corinne SERFATI – CHETRIT et Franck SERFATI.

L’agression avait eu lieu le 1er mars vers 17h30 rue des Orteaux, dans le XXe arrondissement.

Kippa sur la tête, Marco sortait d’une synagogue quand il a été agressé par un homme qui lui a

asséné des coups de poing et des coups de pied. Résultat : nez cassé, ouverture sur le front et

six jours d’ITT.

L’auteur des coups avait insulté Marco de « sale juif », avant de prendre la

fuite à pied. Il avait été interpellé quelques jours après l’agression et placé en détention

provisoire.

De son côté, Marco s’était dit « humilié et choqué ».

L’auteur des fait fût jugé en comparution immédiate, 3 ANS d’emprisonnement dont 2 fermes avec maintien en détention, 18 mois supplémentaires suivant révocation d’une précédente sanction, mise à l’épreuve durant 3 ans, interdictions de se présenter devant des Synagogues, d’entrer en relation avec les victimes, obligation de les indemniser et injonction thérapeutique.

interdictions de se présenter devant des Synagogues et d’entrer en relation avec les

victimes, obligation de les indemniser.

« Nous sommes totalement satisfaits, il fût un temps où les juridictions pénales considéraient

que les actes anti juifs étaient des incivilités et les condamnations étaient insignifiantes mais

aujourd’ hui le tribunal correctionnel a pris en mesure la gravité des faits et le contexte

général de la société. », explique son conseil.

Le nombre d’actes antisémites recensés en France a bondi l’an dernier pour atteindre 1 676,

contre 436 en 2022

Depuis 2004, le B. N. V. C. A, est une association à but antiraciste fondée par l’illustre

Sammy GHOZLAN, qui combat les violences anti juives en France, en Europe et ailleurs..

A titre d’exemple un avocat de PAPEETE fut l’objet d’une plainte et condamné en

2023 pour révisionnisme !

Après avoir fait valoir ses droits à la retraite Maître Charles BACOUCHE a passé le

flambeau à Franck SERFATI, qui a déposé près de 3 0 0 plaintes depuis 2020 et

obtenu plus de 100 décisions – condamnations !

Le B. N. V. C. A intervient devant toutes les Juridictions répressives ; aujourd’hui dirigé

par Guy ATTAL, président, René TAÏEB V. Président, Paul GERMON, Charles

BACCOUCHE, Emmanuel ABRAMOWICZ, André ADED, Esther et tous les autres . .

.

R. TAIEB pour Israël Actualités