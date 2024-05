Israël en guerre : Isaac Herzog affirme que le peuple d’Israël est aux côtés de la communauté juive mondiale suite à la montée des actes antisémites

Israël en guerre : Isaac Herzog affirme que le peuple d’Israël est aux côtés de la communauté juive mondiale suite à la montée de l’antisémitisme

Le président de l’État d’Israël, Isaac Herzog, a diffusé aujourd’hui sur son compte X (anciennement Twitter) un message vidéo de soutien à la communauté juive mondiale suite à la montée de la parole antisémite qui s’est libérée ces derniers jours dans les universités américaines notamment à Columbia dans l’État de New-York.

« Le peuple d’Israël est avec vous. Nous vous entendons, nous voyons l’hostilité et les menaces éhontées. Nous ressentons la blessure, la rupture de la loyauté et la rupture de l’amitié. Nous partageons avec vous vos préoccupations et vos inquiétudes« , a déclaré le président israélien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 133 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités