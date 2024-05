Israël en guerre : le Hamas aurait rejeté la proposition de cessez-le-feu égyptienne à Gaza

Selon les informations d’I24NEWS un haut responsable du bureau politique du Hamas aurait affirmé que l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza proposé par l’Égypte allait être rejeté par le groupe terroriste palestinien.

Le responsable du Hamas explique le rejet de l’accord, car la proposition égyptienne n’inclut pas la fin de la guerre et le retrait de Tsahal dans l’enclave palestinienne.

Selon les termes de l’accord négocié mardi au Caire, le Hamas s’engagerait à libérer, au cours de la première phase, 33 otages israéliens (femmes civiles, soldats, enfants de moins de 19 ans, adultes de plus de 50 ans, personnes blessées et malades) en l’échange de la libération par Israël de 20 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. 40 autres terroristes palestiniens seront libérés en échange de la libération par le Hamas des femmes israéliennes soldates.

Au cours de cette phase, un cessez-le-feu sera maintenu à Gaza et les troupes de Tsahal se retireront vers l’est, à l’exception de la région de Wadi Gaza. Les habitants de Gaza pourront également rentrer chez eux. Lors de la seconde phase, le Hamas libérera tous les hommes israéliens restants en échange par Israël de la libération d’un certain nombre de terroristes palestiniens qui reste encore à déterminer. Les forces de Tsahal se retireront ensuite de l’ensemble de la bande de Gaza.

Durant la dernière phase, les corps des personnes enlevées et des terroristes du Hamas seraient restitués.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 133 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités