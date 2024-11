Le gouvernement demande au PSG « de s’expliquer » sur le tifo pro-Palestine déployé par les ultras d’Auteuil

Bruno Retailleau, le ministre de l’Intérieur, a posté un message sur X à l’attention du club de la capitale après le tifo pro-Palestine déployé par les ultras d’Auteuil, mercredi soir au Parc des Princes, avant le match de Ligue des champions entre le PSG et l’Atlético de Madrid (1-2):

« Je demande au PSG de s’expliquer et aux clubs de veiller à ce que la politique ne vienne pas abîmer le sport, qui doit toujours rester un ferment d’unité. Ce tifo n’avait pas sa place dans ce stade, et de tels messages sont d’ailleurs proscrits par les règlements de la Ligue et de l’UEFA. Si cela devait se répéter, il faudra envisager d’interdire les tifos pour les clubs qui ne font pas respecter les règles. »