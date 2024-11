Israël en guerre : la Knesset adopte une loi permettant l’expulsion des membres de la famille de terroristes

La Knesset a adopté tôt ce matin un projet de loi visant à permettre l’expulsion, sous certaines conditions, des membres de la famille de citoyens ou de résidents israéliens ayant commis des actes terroristes.

La loi, adoptée par 61 voix contre 41, après une nuit d’obstruction parlementaire de l’opposition israélienne, accorde au ministre de l’Intérieur le pouvoir, après une audience, d’ordonner l’expulsion d’un membre de la famille d’un terroriste (un père, une mère, un frère, une sœur, un enfant, un conjoint ou un concubin) vers la bande de Gaza ou un autre endroit.

Selon le texte de la loi, cette décision d’expulser le membre de la famille serait fondée sur le fait qu’il était au courant de l’acte terroriste prévu et qu’il n’a pas fait les efforts nécessaires pour l’empêcher, notamment en informant les forces de sécurité israéliennes, ou soit qu’il a publiquement soutenu ou identifié l’acte terroriste ou encore qu’il a loué, sympathisé ou encouragé le terrorisme ou les organisations terroristes.

Les notes explicatives de la loi citent des études menées par le Conseil de sécurité nationale israélien et l’armée israélienne qui ont révélé que parmi les terroristes ayant la citoyenneté israélienne, une préoccupation majeure était l’impact que leurs actions pourraient avoir sur leurs familles.

Les résultats de l’étude suggèrent également que les terroristes qui savent que leurs familles pourraient être confrontées à des conséquences peuvent les dissuader de commettre des attentats.

Néanmoins, cette loi a été adoptée malgré les inquiétudes sécuritaires exprimées par le Shin Beth. En effet, Des représentants du Shin Beth auraient averti lors de réunions à huis clos de la commission de la Knesset le mois dernier, que l’expulsion des familles de terroristes pourrait conduire à une aggravation des tensions sécuritaires. L’agence de sécurité israélienne aurait aussi suggéré de limiter la portée de la loi aux seuls parents de terroristes ayant la double nationalité.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités