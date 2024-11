Israël en guerre : le ministère israélien de la Diaspora aurait averti les autorités néerlandaises, quelques heures avant les pogroms à Amsterdam

Quelques heures avant les pogroms qui ont eu lieu hier soir à Amsterdam, au cours desquels des dizaines de supporters du Maccabi Tel Aviv ont été attaqués, le ministère israélien de la Diaspora et de la Lutte contre l’antisémitisme avait transmis aux autorités néerlandaises un avertissement inhabituel concernant une « violente manifestation pro-palestinienne » attendue qui se tiendra à 19h00 à proximité du match de football de Ligue Europa entre le Maccabi Tel Aviv et l’Ajax à Amsterdam.

Le niveau de risque de la manifestation a été défini au préalable par le ministère de la Diaspora comme « très élevé ». L’avertissement du ministère souligne que la manifestation aurait lieu malgré l’interdiction municipale d’organiser des manifestations pro-palestiniennes, et que les organisateurs de la manifestation avaient annoncé à l’avance qu’elle serait violente et avaient exigé qu’ils viennent avec des casquettes et des drapeaux pro-palestiniens.

« La manifestation est présentée sur les réseaux sociaux comme une ‘confrontation directe avec les forces de sécurité israéliennes et le Mossad’. Malgré l’interdiction municipale imposée, les organisateurs ont décidé de maintenir la manifestation, mais ont déplacé son lieu à un kilomètre du stade, sur la place Anton Komplein« , indique le ministère israélien de la Diaspora et de la Lutte contre l’antisémitisme.

Le ministère de la Diaspora a également ajouté que compte tenu de « l’encouragement ouvert à la violence de la part des organisateurs de la manifestation, de la demande d’empêcher la participation des mineurs à la manifestation et de l’attente de milliers de supporters de football qui devraient s’identifier En tant qu’israéliens présents dans la zone du stade, cet événement peut être classé comme présentant un risque très élevé. D’après la diffusion des publications faisant la promotion de l’événement sur les réseaux, il est probable que des centaines de manifestants y participeront« .

Les informations du ministère de la Diaspora ont été transmises aux forces de sécurité israéliennes, qui les ont aussi transmises aux forces de sécurité des Pays-Bas. L’avertissement n’a pas été rendu public. Les responsables du ministère de la Diaspora affirment que de telles alertes surviennent parfois et qu’elles sont traitées conformément à la procédure. L’information est transmise aux agents de sécurité qui en ont la charge, et ce sont eux qui travaillent avec les autorités locales.

Le ministère de la Diaspora que malgré l’avertissement, les autorités néerlandaises ne se sont pas préparées en conséquence – et les supporters israéliens n’ont pas non plus reçu de nouvelles à ce sujet.

« Les néerlandais ont reçu des avertissements et ont quand même échoué à protéger des israéliens » a déclaré Amichai Chikli, le ministre israélien des Affaires de la diaspora.

Selon les dernières informations concernant les pogroms survenus hier soir à Amsterdam, 10 à 20 supporters israéliens du Maccabi Tel Aviv ont été blessés. Sept autres personnes sont encore portées disparues. Par ailleurs, Des informations non confirmées affirmeraient que trois israéliens seraient actuellement pris en otage.

Cet après-midi, un vol de la compagnie El Al décollera gratuitement d’Amsterdam pour rapatrier les plus de 2000 supporters israéliens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités