Alors que nos Soldats tombent tous les jours pour la sécurité d’Israel, en tentant de libérer les otages et d’Eradiquer les terroristes du Hamas qui ont commis les massacres du 7 Octobre, Tal Mitnick refuse de faire son service militaire en incorporant Tsahal comme le font tous les jeunes de son Age

Les traites et les lâches ont un noms aujourd’hui en Israel et une image, celui de Tal Mitnick, et c’est à cause de personne comme lui que nous subissons la les attaques terroristes, les massacres et les attentats..

Alors que nos enfants, nos soldats tombent tous les jours pour la sécurité d’Israel, en tentant de libérer les otages et d’Eradiquer les terroristes du Hamas qui ont commis les massacres du 7 Octobre, au périls de leurs vies, Tal Mitnick refuse de faire son service militaire en incorporant Tsahal comme le font tous les jeunes de son Age

l suffit de voir dans ces yeux, que cet homme a peur , mais peut-être pense t-il qui sera sauvé lorsque les terroristes viendront le chercher dans son lit, comme le fond les journalistes qui font de la propagande contre israel…C’est simple la devise des terroristes est « tu fais ce que je te dis de faire , ou tu meurs, » évidement Israel n’a pas la même philosophie

Dans les kibboutz qui bordait la bande Gaza, les habitants étaient essentiellement des gauchistes, mais les barbares n’ont fait aucune différences, tous ont été massacrés, violés, décapités, comme les jeunes du festivale, ou prient en otages.

Mais Tsahal, ne fait aucune différence, car toucher un juif c’est toucher à tous les juifs du monde de Gauche ou bien de droite ainsi qu’à ces citoyens israéliens Juifs, Chrétiens ou Musulmans.

IsraelActualités