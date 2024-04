Israël en guerre : l’Iran affirme qu’il pourrait reconsidérer « sa doctrine nucléaire » suite à la menace d’une riposte israélienne

Ahmad Haghtalab, un haut commandant des Gardiens de la révolution islamique iranienne en charge de la sécurité nucléaire, a déclaré aujourd’hui à l’agence de presse iranienne Tasnim, que l’Iran pourrait revoir sa « doctrine nucléaire » suite à la menace grandissante de la riposte israélienne.

« Les menaces du régime sioniste contre les installations nucléaires iraniennes permettent de revoir notre doctrine nucléaire et de s’écarter de nos considérations antérieures« , a affirmé Ahmad Haghtalab à l’agence de presse iranienne.

Le haut responsable iranien a également ajouté que « si le régime sioniste veut prendre des mesures contre nos centres et installations nucléaires, nous lui rendrons sûrement et catégoriquement la pareille en lançant des missiles avancés contre ses propres sites nucléaires ».

Pour le moment, Israël n’a pas encore spécifié de quelle nature sera sa riposte contre l’Iran : selon les informations de certains responsables américains, la riposte israélienne pourrait être « de portée limitée » et viserait probablement les forces iraniennes en Syrie, tandis que selon d’autres responsables américains, l’État hébreu pourrait contre-attaquer de manière limitée à l’intérieur même de l’Iran.

Samedi soir, l’Iran a attaqué pour la première fois de son histoire Israël en lançant plus de 300 drones et missiles sur le territoire israélien. Les forces de Tsahal et de la coalition défensive d’alliés internationaux, dirigée par les États-Unis avec la Grande-Bretagne, la France et d’autres pays, ont intercepté 99% des tirs iraniens.

Cette attaque massive de l’Iran sur Israël intervient dans un contexte de tensions accrues entre les deux pays, suite à la prétendue frappe israélienne en Syrie, qui a eu lieu le 1er avril dernier, et qui a tué 13 personnes dont le commandant en chef du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), Mohammad Reza Zahedi.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 133 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités