Au cours de la nuit, les forces de sécurité des FDI et du Shin Bet, la police des frontières et la police israélienne ont arrêté 10 personnes recherchées et soupçonnées d’implication dans des activités terroristes, de terreur populaire et de troubles violents contre des civils et des soldats israéliens.

Les suspects ont été transférés pour interrogatoire en tant que terroristes .Au cours d’une opération des FDI visant à trouver des armes illégales dans la ville de Qalqilya, dans la zone de la brigade régionale d’Ephraïm, les combattants ont saisi deux pistolets et des pièces d’armes. En outre, dans la ville de Hébron, dans la zone de la brigade de Judée, les combattants de Tsahal ont saisi des armes fabriquées artisanalement .

Ci-joint une image de l’arme qui a été saisie. Pour ouvrir: http://lp6.me/6gDU Les conclusions ont été remises au surintendant.