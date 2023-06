Benjamin Netanyahu rencontre la première ministre lituanienne à Jérusalem

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rencontré aujourd’hui la première ministre lituanienne Ingrida Šimonytė à Jérusalem.

« La Lituanie et Israël entretiennent d’excellentes relations, qui vont devenir encore plus fortes, encore meilleures lors de votre visite. Et vous êtes en effet un ami bienvenu ici à Jérusalem », a déclaré Benjamin Netanyahu à Ingrida Šimonytė lors de la visite de son homologue au bureau du Premier ministre.

Les deux dirigeants se sont rencontrés en privé puis ont tenu une réunion élargie avec le directeur du Conseil de sécurité nationale israélien, le chef de cabinet et conseiller diplomatique de Benjamin Netanyahu et les ambassadeurs des deux pays. Entre autres questions, ils ont discuté de la menace iranienne, le premier ministre israélien avertissant que l’Iran doté de l’arme nucléaire menacerait la stabilité de la région et constituerait un danger pour le monde entier.

Ils ont également évoqué la coopération entre Israël et la Lituanie en matière d’intelligence artificielle, de cyber et d’innovation.

Hier, Ingrida Šimonytė a prononcé un discours au Forum mondial 2023 de l’American Jewish Committee (AJC) qui se tient à Tel-Aviv, affirmant que son pays continuerait de faire pression pour davantage de sanctions de l’UE contre la République islamique d’Iran.

« Je veux vous assurer que nous continuerons à faire pression pour plus de sanctions. Mais en même temps, nous savons tous que les systèmes défensifs d’Israël restent le meilleur antidote contre les armes iraniennes », a-t-elle déclaré.

Eliran COHEN pour Israel Actualités