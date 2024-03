Israël en guerre : le chef de la majorité démocrate au Sénat américain appelle à des nouvelles élections en Israël et affirme que Benjamin Netanyahu « est un obstacle à la paix »

Chuck Schumer, le chef de la majorité démocrate au Sénat américain, a demandé aujourd’hui, lors d’un discours, la tenue de nouvelles élections en Israël, affirmant que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu « a perdu son chemin« .

Le dirigeant politique américain a également attaqué Benjamin Netanyahu, en liant son règne au gouvernement israélien à l’un des quatre principaux obstacles à la réalisation de la paix, les autres étant le Hamas et ses partisans, le gouvernement radical de droite israélien et le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

« Ce sont les quatre obstacles à la paix. Et si nous ne parvenons pas à les surmonter, alors Israël, la Cisjordanie et Gaza seront piégés dans la même situation de violence qu’ils ont connue au cours des 75 dernières années« , a déclaré Chuck Schumer.

Le chef de la majorité démocrate au sénat a aussi demandé à ce que le gouvernement américain devrait exiger qu’Israël se comporte en gardant à l’esprit une future solution à deux États.

« Nous ne devrions pas être contraints de soutenir sans équivoque les actions d’un gouvernement israélien qui comprend des fanatiques qui rejettent l’idée d’un État palestinien. Je connais le premier ministre Netanyahu depuis très longtemps. Même si nous avons été en désaccord avec véhémence à de nombreuses reprises, je respecterai toujours son extraordinaire courage pour Israël sur le champ de bataille en tant que jeune homme. Je crois dans son cœur que sa plus haute priorité est la sécurité d’Israël. Cependant, je pense également que le premier ministre Netanyahu s’est égaré en laissant sa survie politique primer sur les meilleurs intérêts d’Israël« , a indiqué le dirigeant démocrate.

Chuck Schumer a également ajouté « qu’une nouvelle élection est le seul moyen de permettre un processus décisionnel sain et ouvert sur l’avenir d’Israël à un moment où tant d’israéliens ont perdu confiance dans la vision et la direction de leur gouvernement ».

Suite à ce discours virulent, Michael Herzog, l’ambassadeur israélien aux États-Unis, a réagi en déclarant dans un communiqué « qu’Israël est une démocratie souveraine. Il n’est pas utile — d’autant plus qu’Israël est en guerre contre l’organisation terroriste génocidaire Hamas — de commenter la scène politique intérieure d’un allié démocratique. Cela va à l’encontre de nos objectifs communs« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités