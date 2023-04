Des étudiantes israéliennes remportent l’Olympiade européenne des mathématiques

Des étudiantes israéliennes remportent le concours international de mathématiques

Dans une première historique, une équipe entièrement féminine de jeunes étudiantes en mathématiques israéliennes a remporté toutes les médailles possibles à l’Olympiade européenne des mathématiques pour filles (EGMO) en Slovénie qui ont eu lieu du 13 au 19 avril. Ces étudiantes israéliennes ont remporté les médailles d’or, d’argent et de bronze après avoir affronté 214 concurrents de 54 pays du monde.

L’une des étudiantes, Noga Friedman, a non seulement remporté la médaille d’or pour ses réalisations, mais s’est classée 1ère dans l’ensemble de la compétition avec un « score parfait ».

L’Olympiade européenne de mathématiques pour filles (EGMO) est un concours organisé depuis 2012. Ce n’est pas la première participation d’Israël, l’État hébreu ayant participé à son huitième concours depuis son entrée dans les rangs en 2016. Depuis le début de l’implication de l’État hébreu dans la série compétitive, Israël a remporté un nombre impressionnant de 19 médailles aux Olympiades.

Le concours se déroule en plusieurs jours d’examen, obligeant les candidates à passer un examen de quatre heures et demie. L’examen consiste à répondre à 3 questions extrêmement difficiles dans les domaines des mathématiques élémentaires : algèbre, combinatoire, géométrie, théorie des nombres, etc.

« Je suis très fier de nos élèves qui ont voyagé pour nous représenter avec honneur à l’Olympiade européenne des mathématiques et qui ont gagné. Ils ont prouvé que la persévérance, la détermination et l’effort sont les clés du succès. Chacun d’eux représente notre future génération et je suis convaincu que de nombreux autres succès vous attendent« , a déclaré Yoav Kish, le ministre israélien de l’Éducation.

Eliran COHEN pour Israel Actualités