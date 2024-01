Israël en guerre : Isaac Herzog se rendra demain au forum économique mondial de Davos avec des familles d’otages israéliens

Le bureau du président de l’État d’Israël a annoncé aujourd’hui, dans un communiqué de presse, qu’Isaac Herzog et son épouse la Première dame Michal Herzog partiront demain pour une visite d’une journée au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Le président israélien sera rejoint lors de son voyage par des représentants des familles des otages à Gaza. Il s’adressera également au Forum et tiendra une série de réunions diplomatiques.

La Première dame Michal Herzog participera à un panel lors de la conférence sur l’antisémitisme, aux côtés de Douglas Emhoff, deuxième gentilhomme des États-Unis, et de Jonathan Greenblatt, directeur exécutif de l’Anti-Defamation League.

Le bureau du président Isaac Herzog précise que L’objectif principal de cette visite est d’appeler à la libération des otages à Gaza et d’augmenter la pression politique sur le Hamas pour qu’ils les libèrent.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

