Israël en guerre : la France, l’Allemagne et l’Italie demandent à l’UE de renforcer les sanctions contre le Hamas

Les ministres des Affaires étrangères français, allemand et italien ont adressé aujourd’hui une lettre à Joseph Borrell, le ministre des Affaires étrangères de l’Union européenne, pour lui demander de renforcer les sanctions européennes contre le Hamas et ses partisans.

« L’adoption rapide d’un régime de sanctions nous permettrait d’envoyer un signal politique fort de l’engagement de l’Union européenne contre le Hamas et de sa solidarité avec Israël. Cela implique un engagement européen plus fort à la fois pour lutter contre l’infrastructure et le soutien financier du Hamas, et pour isoler et délégitimer le Hamas au niveau international, qui ne représente en aucun cas les palestiniens ou leurs aspirations légitimes », ont écrit les trois ministres européens dans la lettre.

La semaine dernière, le gouvernement français a d’ailleurs pris une décision importante en décrétant le gel des avoirs de Yahya Sinwar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza et l’architecte des massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre dernier sur le sol israélien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 137 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités