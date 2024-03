Israël en guerre : le chef du Mossad s’envole aujourd’hui pour le Qatar avec une délégation israélienne pour renégocier l’accord sur le cessez-le-feu à Gaza

David Barnea, le directeur du Mossad, partira aujourd’hui pour le Qatar, avec une délégation israélienne afin de renégocier l’accord sur le cessez-le-feu dans la bande de Gaza qui a été proposé la semaine dernière par le Hamas.

Le directeur du Shin Bet, Ronen Bar, et le major-général réserviste de Tsahal, Nitzan Alon, en charge du dossier des otages israéliens, seront également présents dans la délégation.

Un haut responsable diplomatique israélien a déclaré au Jerusalem Post que les négociations prendraient au moins deux semaines, voire plus.

Le responsable israélien a expliqué que c’est la première fois depuis le début du cycle de négociations actuel que l’équipe de négociation dispose de positions plus spécifiques et d’un pouvoir discrétionnaire pour finaliser une variété de points de l’accord.

Le diplomate israélien a aussi indiqué que les négociations se déroulaient toujours via le Qatar, mais avaient atteint un point direct plus clair avec le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar lui-même, avec moins de confusion et d’interférence de la part des dirigeants du Hamas au Qatar, qui ont actuellement moins d’influence sur les termes d’un accord final.

Bien que l’équipe de négociation ait reçu un mandat plus large pour conclure un accord que lors des cycles précédents, il reste encore certaines questions sur lesquelles le cabinet de sécurité israélein n’a pas donné son avis final, a expliqué le responsable.

Les conditions encore en suspens de l’accord portent sur les terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes qui seront libérés, sur les concessions qu’Israël fera d’emblée concernant tout retour partiel de certains gazaouis dans le nord de l’enclave palestinienne et sur le retrait partiel des forces de Tsahal de certains endroits de Gaza pendant le cessez-le-feu.

Le responsable israélien a néanmoins affirmé que les négociations devraient être compliquées, exigeant des sacrifices très douloureux de la part d’Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités