Israël en Guerre : le Hamas prévient les habitants d’Ashkelon de quitter la ville avant 17h00

Abu Ubaide, Le porte-parole de la branche armée du Hamas, vient de lancer un ultimatum inquiétant aux habitants de la ville israélienne d’Ashkélon, situé dans le sud du pays.

« En réponse au crime d’Israël de déplacer les palestiniens et de les forcer à fuir leurs maisons dans plusieurs régions du pays, nous donnons aux résidents d’Ashkelon une date limite pour quitter la ville avant 17 heures, nous les avons prévenus« , a affirmé avec virulence Abu Ubaide.

Par ailleurs, la guerre fait rage sur le territoire israélien en ce quatrième jour de guerre. Des salves massives de roquettes ont été lancées sur Tel-Aviv et Ashdod et sur d’autres villes du centre et du sud du pays, notamment à Holon et à Rishon Letzion.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu samedi. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 900 civils et militaires israéliens dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi 2741 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités