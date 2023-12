Israël en guerre : l’Etat d’Israël utiliserait des armes américaines stockées dans le territoire hébreu

Israël en guerre : l’État Israël utiliserait des armes américaines stockées dans le territoire hébreu

Le Guardian rapporte aujourd’hui, qu’Israël utiliserait, durant la guerre face au Hamas dans la bande de Gaza, des stocks d’armes américaines entreposés sur le territoire israélien.

Le journal britannique indique que ces stocks d’armes américaines ont été construits en Israël dans les années 1980 dans le but d’approvisionner rapidement les forces américaines en cas de futurs conflits au Moyen-Orient.

Cependant, au fil du temps, les États-Unis ont permis à l’État d’Israël d’utiliser ces stocks d’armes, dans certaines situations, en plus de l’aide américaine continue.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités