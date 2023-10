Israël en guerre : l’UE suspend son aide financière aux palestiniens

Oliver Varhelyi le commissaire européen, a annoncé aujourd’hui que l’Union européenne va suspendre son aide aux développements en faveur des palestiniens, qui représentent un total de 691 millions d’euros, suite à l’attaque barbare du Hamas survenu samedi en Israël.

« Tous les paiements sont immédiatement suspendus, tous les projets réexaminés, tous les budgets concernant des projets, y compris pour 2023, reportés jusqu’à nouvel ordre, avec une réévaluation de tout le programme« , a affirmé Oliver Varhelyi sur son compte X (anciennement Twitter).

Le commissaire européen a également ajouté « qu’il faut désormais s’attaquer aux fondements de la paix, de la tolérance et de la coexistence. L’incitation à la haine, à la violence et à la glorification de la terreur a empoisonné l’esprit d’un trop grand nombre de personnes. Nous avons besoin d’action et nous en avons besoin maintenant« .

Plus tôt dans la journée, l’Allemagne et l’Autriche ont aussi annoncé avoir suspendu provisoirement leurs aides en faveurs des palestiniens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu samedi. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 800 civils et militaires israéliens dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi 2500 blessés dont 22 se trouvent dans un état critique, 345 dans un état grave, 462 dans un état modéré. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités