Israël en guerre : selon un journaliste israélien, l’objectif du Hamas le 7 octobre était de commettre « un massacre à Tel-Aviv »

Dans une interview récente accordée au média israélien KAN pour promouvoir son nouveau livre « Gaza Division Conquered » (le premier livre publié en hébreu sur le massacre du 7 octobre), le journaliste israélien Ilan Kfir a affirmé que le Hamas avait un plan opérationnel pour atteindre le cœur de Tel Aviv le 7 octobre, mais qu’il avait finalement été contrecarré.

« Aujourd’hui, la situation est beaucoup plus claire qu’elle ne l’était le 7 octobre. Le Hamas n’était pas satisfait du plan de la première phase — mais le test était que si le plan de la première phase réussissait, il passerait à la phase deux — et il a été préparé avec un grand soutien. Les forces du Hamas étaient prêtes à intervenir à partir de midi. Au cœur du plan se trouvait une brèche dans deux zones, au nord ainsi qu’au sud et à l’est, en direction de Dimona, qui a été désignée par le groupe comme une brèche très importante. Le but de l’opération aurait été un raid sur Tel-Aviv. Ils ont marqué plusieurs points focaux de la ville qui devaient être bondés dans l’après-midi et le soir afin de commettre un massacre de masse dans la ville » a affirmé Ilan Kfir.

Le journaliste israélien a également indiqué que les forces du Hamas qui avaient l’intention de procéder au massacre de Tel-Aviv, étaient prêtes à se suicider car « ils savaient qu’ils n’avaient aucune chance d’en revenir. C’est un plan qui a été formulé et qui en est à un stade très avancé« .

« Vers midi, le 7 octobre, lorsque Yahya Sinwar et son commandement central se sont rendu compte qu’ils avaient obtenu un succès au-delà de ce qui était attendu, l’ordre a été donné aux forces de la phase deux de partir. Ici, ils ont rencontré une grande surprise, car contrairement au matin même — lorsque la clôture a été brisée et que la présence de Tsahal était minime dans la zone — il y avait déjà une évaluation et un énorme afflux des forces israéliennes dans la zone de Nevatim où un vaste blocus a été effectué. Il ne fait aucun doute que si le Hamas avait mené à bien sa deuxième phase, le traumatisme et le désastre du 7 octobre auraient été doublés« , a expliqué Ilan Kfir.

Le journaliste israélien a aussi émis l’hypothèse que « Yahya Sinwar avait cru que si une attaque contre Tel Aviv et Dimona était rapportée dans les médias, le Hezbollah au nord et les autres organisations terroristes en Judée et Samarie attaqueraient également. C’est un plan diabolique, et s’il avait été réussi, la réalité aurait été bien pire« .

Ilan Kfir a également révélé que « les cartes trouvées auprès des terroristes indiquaient qu’ils avaient l’intention d’atteindre Kiryat Gat. Après cela, un plan a été découvert par une certaine force pour attaquer la prison Shikma à Ashkelon et libérer les terroristes. Un autre plan était d’attaquer la base aérienne de Hatzerim. Tout cela témoignait des prétentions de Yahya Sinwar de réaliser quelque chose qui n’avait jamais été fait auparavant« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités