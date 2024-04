Israël en guerre : suite aux pressions de Joe Biden, le cabinet de guerre israélien approuve l’augmentation de l’aide humanitaire à Gaza

Le cabinet de sécurité de l’État d’Israël a approuvé hier soir l’augmentation de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza, après que le président américain Joe Biden a menacé, lors d’un appel avec Benjamin Netanyahu, de modifier sa politique de soutien à Israël si le gouvernement israélien n’agissait pas sur les problèmes de famine dans l’enclave palestinienne.

« Le cabinet a autorisé le premier ministre, le ministre de la Défense et le ministre Benny Gantz à prendre des mesures immédiates pour accroître l’aide humanitaire à la population civile de la bande de Gaza. Cette aide accrue permettra d’éviter une crise humanitaire et est nécessaire pour garantir la poursuite des combats et atteindre les objectifs de la guerre« , a déclaré le bureau du premier ministre israélien dans un communiqué.

Pour faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire, Israël autorisera temporairement les marchandises destinées à Gaza à atterrir au port d’Ashdod, une mesure qui avait été interrompue après les massacres terroristes menée par le Hamas le 7 octobre.

Israël prévoit également d’ouvrir temporairement le passage d’Erez au nord de Gaza et à proximité d’Ashdod pour l’entrée de l’aide humanitaire. Le cabinet du premier ministre israélien a aussi indiqué que davantage d’aide jordanienne entrera à Gaza par le passage de Kerem Shalom.

Cette décision fait suite à un appel téléphonique d’une demi-heure qui a eu lieu hier entre Joe Biden et Benjamin Netanyahu, au cours duquel le président américain à affirmer au premier ministre israélien qu’Israël doit accroître les efforts humanitaires dans la bande de Gaza et a déclaré que l’État hébreu doit annoncer et mettre en œuvre une série de mesures spécifiques, concrètes et mesurables pour remédier aux dommages causés aux civils, aux souffrances humanitaires et à la sécurité des travailleurs humanitaires.

Selon un communiqué de la Maison-Blanche, Joe Biden a également ajouté que « la politique américaine à l’égard de Gaza sera déterminée par notre évaluation de l’action immédiate d’Israël sur ces mesures« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités