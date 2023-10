Israël en guerre : Tsahal élimine un chef terroriste palestinien et détruit des infrastructures du Hamas à Gaza

L’armée israélienne a éliminé hier, avec une frappe aérienne de précision, Raafat Hossein Abu Hilal, chef de la branche militaire de l’organisation terroriste « Comités de résistance populaire » à Rafah, situé dans le sud de la bande de Gaza.

Tsahal a également continué ses frappes aériennes dans la bande de Gaza, détruisant des centaines d’infrastructures du Hamas, dont des sites de lancement de missiles antichar, des entrées de tunnel, ou encore des quartiers généraux opérationnels.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

