Israël en guerre : Tsahal lance une nouvelle opération à l’hôpital Al-Shifa dans la bande de Gaza

L’armée israélienne a annoncé tôt ce matin que les forces de Tsahal ont lancé une nouvelle opération ciblée à l’hôpital Al-Shifa, dans la bande de Gaza, suite à des renseignements affirmant que des terroristes du Hamas se trouvent dans l’enceinte de l’établissement hospitalier.

Tsahal a également déclaré que les forces israéliennes avaient planifié l’opération sur plusieurs jours, en attendant le bon moment pour prendre le Hamas au dépourvu.

Par ailleurs, ces derniers jours, le chef de l’administration israélienne de coordination et de liaison (CLA) de Gaza s’est entretenu avec le directeur du ministère de la Santé de Gaza au sujet des activités du Hamas au sein de l’hôpital Al-Shifa et de la nécessité de les contrecarrer, en pleine coordination avec la direction de l’hôpital.

« Nous constatons que l’organisation terroriste Hamas poursuit son activité militaire à l’intérieur des hôpitaux. Nous sommes prêts à fournir toute l’aide humanitaire nécessaire. Notre demande est simple : mettre fin immédiatement à toutes les activités terroristes dans les hôpitaux« , a déclaré le responsable israélien.

Durant l’opération, les combattants de Tsahal ont échangé des tirs avec plusieurs terroristes du Hamas. Au total, plus de 80 personnes ont été arrêtées pour le moment.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités