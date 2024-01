Israël en guerre : Yoav Gallant confirme que Tsahal passe des manœuvres intensives aux opérations spéciales à Gaza

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé dans une interview au Wall Street Journal, que l’armée israélienne passe maintenant de la phase de manœuvres intensives à « différents types d’opérations spéciales » dans la bande de Gaza.

Yoav Gallant a également indiqué que cette prochaine phase des combats prendra plus de temps et a précisé que l’État d’Israel n’abandonnera pas ses objectifs durant ces opérations, à savoir, la destruction de la force militaire du Hamas, la fin du contrôle du groupe terroriste palestinien sur Gaza et la libération de tous les otages israéliens.

Le ministre israélien a aussi donné son avis sur l’après-guerre dans la bande de Gaza et a estimé qu’une force internationale, dirigée par les États-Unis et d’autres pays européens et du Moyen-Orient, devrait s’occuper la reconstruction de l’enclave palestinienne.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités