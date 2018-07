Israel : Plus de 100 obus de mortier et roquettes tirés en direction d’Israël depuis Gaza

L’armée israélienne a mené une série de frappes aériennes visant près de 40 cibles dans l’enclave palestinienne, selon un porte-parole de l’armée, la plus grande opération militaire depuis Bordure protectrice en 2014.

Après une confrontation entre le groupe islamiste Hamas au contrôle de la bande de Gaza et l’armée israélienne (Tsahal) dans la nuit de vendredi à samedi, les alertes à la roquette ne cessent de retentir samedi après-midi dans le sud de l’Etat hébreu.

Suite à une médiation régionale et internationale, le Hamas et le Djihad islamique ont annoncé samedi soir avoir trouvé un accord de cessez-le-feu, selon un communiqué officiel.

« Ces frappes ont été menées en riposte aux attaques terroristes lancées par le Hamas contre nos citoyens et la souveraineté d’Israël le long de la barrière de sécurité, aux incendies terroristes et aux roquettes tirées depuis Gaza cette nuit », a dit l’armée.

Le commandant en chef de l’armée de l’air israélienne a déclaré samedi que plus de 100 obus de mortier et roquettes ont été tirés en direction d’Israël au cours des 18 dernières heures. Plus de 20 d’entre eux ont été interceptés.

Les résidents du sud d’Israël ont été sommés de rester à proximité des abris anti-aériens.

Samedi matin, l’armée a annoncé avoir mené plusieurs raids aériens contre des cibles du Hamas dans la bande de Gaza dans la nuit de vendredi à samedi après de violentes manifestations vendredi au cours desquelles un soldat a été blessé et deux palestinien tués.