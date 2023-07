Le Hezbollah publie une vidéo simulant une attaque contre un avant-poste militaire israélien

Le Hezbollah a publié hier soir une vidéo qui simule une attaque transfrontalière du groupe terroriste libanais contre un avant-poste militaire israélien.

La vidéo de six minutes a été publiée par l’aile médiatique du Hezbollah pour marquer le 17e anniversaire de la Seconde Guerre du Liban.

حزب الله ينشر فاصلاً بعنوان « لا غالب لكم » pic.twitter.com/ywB2ItayHq — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) July 16, 2023

Intitulée « Personne ne peut vous vaincre », la vidéo montre une unité de combat des forces spéciales du Hezbollah se positionnant à la frontière et tirant diverses armes, notamment des missiles sur la base de l’armée israélienne, faisant exploser un char et frappant d’autres véhicules avant de s’infiltrer dans les forces israéliennes, et prenant ensuite d’assaut l’avant-poste et le détruisant avec des explosifs.

Le premier plan montre un Coran ouvert et le dernier plan montre une phrase du livre sacré musulman, écrite en hébreu, arabe et anglais : « Si Allah vous aide, personne ne peut vous vaincre ».

La vidéo a été diffusée dans un contexte de tensions croissantes à la frontière libano-israélienne. Il y a deux jours, au moins 20 libanais, dont un député, ont marché sur le territoire souverain israélien, incitant Tsahal à tirer des coups de semonce.

L’armée a déclaré que le groupe avait franchi la Ligne bleue, une délimitation marquant le retrait d’Israël du Liban en 2000, et avait pénétré à environ 80 mètres du côté israélien dans la région du mont Dov.

Après que les hommes ont refusé l’ordre de quitter la zone, les troupes israéliennes ont tiré des coups de semonce et déployé des outils de dispersion des émeutes, forçant finalement les intrus à retourner au Liban.

Début avril, le Hezbollah a installé un avant-poste habité à quelques mètres du côté israélien de la Ligne bleue. La position, située en face d’un poste de Tsahal, est occupée par trois à huit terroristes armés. Le 2 juillet dernier, le Hezbollah a retiré l’une des deux tentes composant l’avant-poste.

Eliran COHEN pour Israel Actualités