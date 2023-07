Le ministre israélien de la Défense a été reçu par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à Bakou

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a rencontré aujourd’hui le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à Bakou.

Selon un communiqué du bureau du ministère israélien de la Défense, les deux dirigeants ont discuté de « divers développements régionaux et mondiaux et des moyens de renforcer davantage les liens stratégiques et de coopérer face aux défis communs«

Yoav Gallant et Ilham Alyev « ont également abordé les domaines de la sécurité et de la coopération industrielle et se sont appuyés sur la précédente réunion qui s’est tenue entre eux cette année, dans le cadre de la Conférence de Munich sur la sécurité« .

Le ministre israélien de la Défense a exprimé sa gratitude pour « le leadership et l’engagement personnel du président à approfondir les liens entre leurs pays, en commençant par l’ouverture de l’ambassade d’Azerbaïdjan en Israël« .

Les deux dirigeants ont aussi mis l’accent sur des objectifs communs pour une plus grande sécurité, des échanges économiques et technologiques, ainsi qu’un désir commun de paix et de stabilité régionales.

Eliran COHEN pour Israel Actualités