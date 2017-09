C’est avec plaisir que je vous retrouve. J’espère que les vacances se sont bien déroulées et que

vous avez pu profiter de ce repos tant mérité.

Ce mois d’août n’a pas été épargné par le terrorisme et nous avons tous en tête l’odieux attentat

qui a frappé la capitale catalane, Barcelone !

Une fois de plus, le terrorisme islamique a montré sa volonté de tuer et de semer la terreur. Il a

prouvé une fois de plus aux théoriciens bien-pensants que sa volonté n’était aucunement de

frapper ceux qui participent à la coalition qui agit en Syrie et en Irak mais bien le désir

hégémonique d’un islam conquérant cherchant à reprendre les terres d’un califat qui, il y a

quelques siècles, avait occupé une surface importante du globe.

L’attentat de Barcelone a été, rappelons-le, revendiqué comme « le premier pas vers ce retour de

cet islam conquérant sur SES TERRES ».

A chaque attentat, une onde de choc frappe nos populations et montre à nos dirigeants que la

guerre contre l’islamisme intégriste est l’affaire de tous !

La lutte est permanente et le démantèlement des petits réseaux et autres cachettes abritant des

terroristes en sommeil, nous montre que les criminels potentiels sont partout !

Je voudrais féliciter ce plombier de Villejuif qui, observant la présence de matériaux suspects dans

une habitation, a eu la présence d’esprit de prévenir les forces de l’ordre.

Sa vigilance a certainement permis d’éviter d’autres attaques fatales. Cet exemple nous rappelle

que la sécurité est l’affaire de tous et que chacun par des gestes simples et une observation

attentive peut participer à la sécurisation du renseignement

Cette vigilance est depuis longtemps le quotidien des Israéliens. Elle se doit de devenir celle de

tout citoyen où qu’il se trouve.

En cette veille de fêtes mais aussi tous les jours où que vous soyez, sachez que vos yeux sont

autant d’éléments de protection. La présence policière ne peut-être partout. Il vaut mieux signaler

un objet ou un individu suspect à tort, que de risquer le pire !

Comme en Israël, la vie doit continuer sans paranoïa mais en étant conscients que nous sommes

responsables les uns des autres !

Je ne peux terminer ce billet sans avoir une pensée émue et fraternelle pour nos compatriotes des

Antilles qui sont frappés par les ouragans dévastateurs.

Soyons là aussi solidaires.

Gil TAIEB