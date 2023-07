Les forces israéliennes affrontent des terroristes du Jihad islamique palestinien en Judée-Samarie

Les soldats israéliens ont combattu des terroristes du Jihad islamique palestinien hier soir dans le camp de Nur Shams à l’est de Tulkarem dans le nord de la Judée-Samarie.

Les affrontements ont éclaté après que plus de 60 véhicules militaires israéliens sont entrés dans Tulkarem et Nur Shams, les bulldozers de l’armée détruisant les rues et les infrastructures du camp pour éliminer les bombes potentielles en bordure de route.

Tsahal a déployé des bulldozers pour éliminer les engins piégés depuis qu’une bombe en bordure de route a explosé à côté d’un véhicule blindé lors d’une opération antiterroriste à Jénine en juin, blessant plusieurs soldats israéliens.

Les médias palestiniens ont fait état de plusieurs blessés lors de la confrontation.

Aucune victime israélienne n’a été signalée.

Eliran COHEN pour Israel Actualités