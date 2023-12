les USA lancent l’opération « Gardiens de la prospérité », contre les Houtis

Lors de sa visite au Moyen-Orient la semaine prochaine, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin annoncera le lancement de l’opération « Gardien de la prospérité », un nouvel effort international pour faire face aux menaces des Houthis, a déclaré un haut responsable militaire américain au site War Zone.

Mer Rouge: Les Etats-Unis lancent l’opération

« Gardiens de la prospérité »

Cette information intervient alors que les navires de guerre américains et britanniques ont abattu des missiles lancés par les Houthis depuis le Yémen tôt samedi matin, heure locale, soulignant la dernière escalade des attaques contre des cargos dans la mer Rouge.

Un destroyer lance-missiles Arleigh Bark, l’USS Carney, a abattu 14 missiles aujourd’hui, a déclaré un responsable militaire américain à The War Zone. Le secrétaire britannique à la Défense, Grant Shapps, a déclaré que le destroyer HMS Diamond-45 avait abattu un kamikaze, qui était en route pour attaquer des navires commerciaux dans la mer Rouge, à l’aide d’un missile Sea Viper. C’était la première fois que la Royal Navy abattait une cible aérienne depuis la première guerre du Golfe en 1991, lorsque le destroyer Type 42 HMS Gloucester détruisait un missile Silkworm. Un Irakien qui s’apprêtait à percuter un navire de guerre américain.

Les deux destroyers, qui étaient en contact permanent, ont abattu les mortiers au cours d’une vague d’attaque de 45 minutes près du détroit de Bab al-Mandab, a indiqué le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

Le responsable a déclaré que même si les Britanniques affirment que les Maltais étaient en route pour attaquer un navire marchand, le destroyer Carney a intercepté les pilotes parce qu’ils étaient trop nombreux dans les airs à la fois et qu’ils étaient considérés comme une menace pour le navire.

Le responsable a refusé de révéler les armes utilisées par le destroyer Kerney parce que les États-Unis ne veulent pas que les marins connaissent leurs capacités.

Dans un tweet, le commandement central de l’armée américaine a déclaré que les missiles « ont été abattus sans causer de dommages aux navires dans la zone ni de victimes ». Les partenaires régionaux de la mer Rouge ont été mis en alerte suite à cette menace.

Le porte-parole des Houthis, Yahya Sari, a déclaré aujourd’hui que les rebelles yéménites soutenus par l’Iran avaient lancé une vague de missiles vers Israël, mais il n’a mentionné aucun des navires de guerre.

L’interception de ciment d’aujourd’hui intervient un jour après que des marins ont incendié deux cargos en mer Rouge et menacé un troisième navire. Deux des plus grandes compagnies maritimes du monde, Maersk et Pegg-Lloyd, ont déclaré avoir temporairement suspendu le transit dans la mer Rouge à la suite des attaques des Houthis.

Austin, qui se rendra dans la région au début de la semaine prochaine avec le général Brown, chef d’état-major interarmées, annoncera l’opération Prosperity Ranger, qui sera similaire à l’actuelle Task Force 153, a indiqué le responsable. Il s’agit d’un effort international axé sur la sécurité maritime et le renforcement des capacités de réponse internationales dans la mer Rouge, à Bab al-Mandab en Égypte et dans le golfe d’Aden.

Le responsable n’a pas précisé combien de pays participeraient ni quelles tâches exactes ils accompliraient lors des patrouilles en mer Rouge contre les menaces des Houthis.

Le britannique Shapps a noté samedi que le destroyer Diamond était récemment arrivé en mer Rouge « pour renforcer les efforts internationaux visant à maintenir la sécurité maritime », comme il l’avait précédemment rapporté.

Shapps a déclaré : « La dernière vague d’attaques illégales représente une menace directe pour le commerce international et la sécurité maritime en mer Rouge. « Le Royaume-Uni reste déterminé à repousser ces attaques afin de protéger les voies maritimes ouvertes au commerce mondial. »

L’impact des incidents et les réactions US pour Israël

Il semble qu’une puissante coalition internationale entrera bientôt en action, une coalition qui donnera aux États-Unis la légitimité d’agir par la force, si nécessaire, pour ouvrir les détroits au libre passage.

D’un autre côté, la pression internationale sur Israël pour parvenir à un cessez-le-feu global et à un règlement politique à court terme va s’accroître considérablement.

Il est important de savoir que les Iraniens, qui sont le facteur qui a créé cette situation (les Houthis ne sont qu’un facteur opérationnel), veulent protéger les organisations terroristes sous leurs auspices, organisations qu’ils ont construites au fil des années et qui constituent leur protection. mur. C’est pourquoi les Iraniens exigeront désormais un cessez-le-feu et un retour à la situation qui existait ici avant le déclenchement de la guerre.

Stratégiquement, les Iraniens, à leur avis, ne permettront pas la mise en œuvre d’un accord de défense américano-saoudien-israélien. Un accord qui, selon leur perception de la situation, est dirigé contre eux et met grandement en danger le régime des Gardiens de la Révolution et toutes les acquis de leur régime fondamentaliste depuis le renversement du Shah.