Réponse de Mr Bertrand Fichou à Gil Taieb

Mr Taieb Bonjour.

La carte du Youpi de janvier intitulée « Combien y a-t-il de pays dans le monde ? » a soulevé une polémique. Nous en sommes vraiment désolés et reconnaissons l’extrême maladresse de ce texte.

Nous redisons fermement que Youpi n’a jamais voulu contester dans ses pages l’existence de l’Etat d’Israël. Nos raccourcis ont pu laisser penser qu’Israël n’était pas reconnu par l’ONU, ce qui est, bien évidemment, totalement faux. Nous présentons toutes nos excuses, d’abord à nos jeunes lectrices et lecteurs, à qui nous devons la plus grande rigueur pédagogique, d’autre part à tous ceux qui ont pu se sentir blessés par cette contrevérité.

Ceux qui nous suivent depuis des années savent que nous essayons d’ouvrir les enfants au monde, à ses beautés et à ses contradictions. Et cela toujours dans un esprit de tolérance, d’humanisme et de respect de chacun. Nous travaillons souvent à rendre accessible aux plus jeunes des sujets complexes. Ces huit lignes malheureuses nous rappellent que nous devrons redoubler de vigilance… Nous nous y engageons pleinement.

Bertrand Fichou, rédacteur en chef.

Nos tenons à remercier Mr Fichou de sa réponse et de ces actes qui ont été suivi d’effet.

Israel Actualités