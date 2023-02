Tsahal va démolir la maison du terroriste qui a perpétré un double attentat meurtrier à Jérusalem

Les Forces de défense israéliennes ont annoncé ce matin leur intention de démolir la maison du terroriste responsable du double attentat meurtrier qui a eu lieu au mois de novembre dernier à Jérusalem.

Le 23 novembre 2022, Deux civils israéliens, Tedsha Tashuma, 50 ans, et Aryeh Shechopek, 16 ans ont été tués et plus de 20 personnes ont été blessées, dans des attentats qui se sont déroulés aux arrêts de bus situés près des entrées de Jérusalem.

Eslam Froukh , 26 ans, un résident palestinien de Kafr Aqab, a été ensuite arrêté le 29 novembre dernier à la suite d’une enquête approfondie des autorités israéliennes.

Selon les informations du Shin Beth, Eslam Froukh qui s’identifie au groupe terroriste État islamique et agit selon une idéologie salafiste-djihadiste, a planifié les attentats de lui-même.

Tsahal a aussi indiqué ce matin que la famille d’Eslam Froukh a été informée de la démolition imminente et peut choisir de déposer une requête auprès de la Haute Cour de justice israélienne pour s’opposer au déménagement.

Eliran COHEN pour Israel Actualités