*Annonce conjointe des porte-parole de la police (Jérusalem) et des porte-parole du Shin Bet* :

* La police israélienne et le Service général de sécurité ont décrypté l’attaque au couteau qui a été menée il y a environ trois semaines à Giloh . Après que les forces de sécurité ont arrêté à Bethléem les trois terroristes qui ont poignardé un jeune habitant de Giloh et l’ont grièvement blessé, hier, une déclaration du procureur a été déposée contre eux en vue d’une inculpation attendue dans les prochains jours et leur détention a été prolongée*

Le 20/07 dans la soirée, un rapport a été reçu au poste de police 100 concernant une attaque au couteau dans le quartier de Giloh à Jérusalem. Un résident local grièvement blessé a été évacué des lieux (selon les autorités médicales) pour recevoir des soins médicaux. Les terroristes ont fui les lieux vers Bethléem. D’importantes forces de police du district de Jérusalem ainsi que les forces du Shin Bet ont été appelées sur les lieux et ont mené recherche les suspects qui ont pris la fuite après l’attaque à l’aide d’un hélicoptère de la police. Les enquêteurs médico-légaux de la police et les équipes du Shin Bet ont commencé à recueillir des conclusions et une enquête a été ouverte pour clarifier les circonstances de l’affaire.

L’enquête a été confiée à l’unité centrale du district de Jérusalem et a été menée en collaboration avec le Shin Bet. Au terme des premières opérations d’enquête, le soupçon qu’il s’agissait d’un attentat terroriste s’est renforcé.

Le 22/07 dans la matinée, après une enquête approfondie menée par le Shin Bet et le district de Jérusalem en coopération avec les combattants de Tsahal, trois habitants de Bethléem ont été arrêtés, soupçonnés d’avoir perpétré l’attaque à l’arme blanche – les habitants palestiniens de Bethléem (17, 18 , 19).

L’enquête sur les terroristes par le Shin Bet et l’unité centrale du district de Jérusalem, montre que les suspects sont arrivés dans le quartier de Giloh le jour de l’attaque ensemble à pied depuis la direction de Beit Jala, équipés de trois grands couteaux de boucher qui ils ont acheté ce jour-là, dans le but d’assassiner un Juif et de devenir des « martyrs ».

Selon les soupçons, le jour de l’attaque, les trois hommes se sont rencontrés, ont acheté des couteaux et ont conduit sur un chemin de terre en direction du quartier de Giloh

À un moment donné, ils sont sortis de la voiture et sont entrés dans le quartier à pied.

Après être arrivés dans le quartier de Giloh avec les couteaux cachés sur leur corps, les terroristes ont cherché une victime juive et ont rencontré un jeune habitant dans la rue. Après s’être adressés à lui et dans sa réponse, ils ont réalisé qu’il était bien un Juif, ils l’ont brutalement poignardé à plusieurs reprises. Après l’attaque, un couteau a été laissé dans le corps de la victime, un autre couteau a été retrouvé sur les lieux et le troisième était en la possession de l’un des suspects qui ont fui les lieux vers la région de Bethléem après l’attaque. Un jour et demi après l’attaque, les suspects susmentionnés ont été arrêtés par les forces de sécurité dans la région de Bethléem.

Le commandant du district de Jérusalem, le surintendant Doron Turgeman, a déclaré immédiatement après l’arrestation des suspects : « Depuis l’attaque, nous n’avons épargné aucun effort ni aucune ressource pour comprendre les circonstances de l’affaire, retracer l’identité des suspects, localiser et les capturer. Ce matin, la chasse aux terroristes s’est terminée, nous avons bouclé un cercle et je tiens à remercier toutes les forces qui ont participé à la chasse aux terroristes et ont travaillé en coopération ensemble, de la police, de Tsahal et du Shin Bet. Je suis sûr que les enquêteurs du département de police de Jérusalem et du Shin Bet feront maintenant toutes les actions d’enquête nécessaires pour traduire les terroristes en justice. Je tiens à renforcer les membres de la famille d’Or qui a été grièvement blessé lors de l’attaque et lui souhaite un prompt rétablissement.

Source :

Marc Mordehai (Israel Éternel)