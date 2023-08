Israël : 57 nouveaux immigrants de France ont fait l’alyah mardi

les Juifs de France sont de plus en plus nombreux à vouloir, ou penser dans un proche avenir, à faire leur Alya en Israel , en effet, la montée des extrêmes font que les juifs de France se sentent de plus en plus en insécurité en France, et l’avenir et l’épanouissement de leur enfants ne peut se faire qu’en Israel…et cela malgré le fait qu’Israel soit un pays en guerre avec des ennemis qui ne pensent qu’à jeter les juifs à la mer, mais les accords d’Abraham ont changé la donne, avec la paix avec certains pays arabes et les pourparlers de rapprochement avec l’Arabie Saoudite..

Et c’est pour cela certainement, que cette semaine des juifs de France ont pris la décision de montée en Israel, dont, le plus jeune est un bébé de 7 mois et le plus âgé a 78 ans, ces 57 nouveaux immigrants de France, qui sont arrivés mardi en Israël. Ils ont été accueillis lors d’une cérémonie en présence du ministre de l’Immigration et de l’Intégration, Ofir Sofer et du président de l’Organisation sioniste, Yaakov Hagoel. Tout au long de la semaine, 120 personnes de France feront leur alyah.

Pour i24news / Israel Actualités