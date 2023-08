Moins de touristes français, une baisse de 10 % par rapport à 2022 a été remarqué

Moins de touristes français en Israël durant cet été 2023 par rapport à 2022 ?

Les premiers résultats le prouvent. Une baisse de 10% au moins,

Les juifs de France ont préféré prendre leur vacances dans d’autres pays plus attractif par rapport aux prix proposés, les pays choisies et qui se trouvent sur le podium sont Chypres, La Grèce et les iles Grecques ( Crète, Rhodes…) Le Maroc, l’Espagne; l’Italie…

Mais cela bien évidement, ne surprend plus personnes.. l’augmentation des prix des vols, des hôtels, des restaurants, alors que cela n’a aucune raison pour que les prix s’envolent font que la communauté juive de France ne peut plus suivre avec un shekel fort par rapport à l’€uro…

Bien évidement, Israel reste la destination préférée de notre communauté, mais les finances ont eu raison du choix pour les vacances de cet été 2023, espérant que pour l’année 2024, la conjoncture fera que plus de juifs de France pourrons voyager avec leur famille.

IsraelActualités