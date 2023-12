« Bravo », Le Rabbin Moshé Lewin a pris ses responsabilités en démissionnant de La Grande Mosquée de Paris. pour ne pas avoir participer à la marche contre l’antisémitisme et de condamner les terroristes du Hamas

Démission du rabbin Moché Lewin d’une commission de la Grande Mosquée :

« L’absence à la marche m’a choqué »

Nous tenions à donner cette information qui est passée inaperçu, au sein de la communauté juive celle d’un rabbin ayant pris ses responsabilités en démissionnant de La Grande Mosquée de Paris. pour ne pas avoir participer à la marche contre l’antisémitisme et de condamner les terroristes du Hamas pour les actes commis le 7 octobre 2023.

Il faut reconnaitre que lorsqu’un représentant de la communauté Juive intervient et prend des choix radicaux contre ceux qui ne se positionnent pas contre l’antisémitisme et le terrorisme du HamaSS en démissionnant d’un poste, ce qui est quasiment du jamais vu et entendu, il est important de lui rendre hommage et de soutenir son courage contrairement à d’autres qui ont pris l’habitude de courber l’échine..

Je parle bien évidement du Rabbin Moshé Lewin qui n’a pas hésité, après le refus de la Grande Mosquée de Paris de qualifier le Hamas de terroriste et de participer à la marche contre l’antisémitisme, le Rabbin Moché Lewin a décidé de démissionner de la commission d’adaptation du discours de l’islam attachée à l’institution. Celui qui est aussi le conseiller spécial du Grand Rabbin de France, qui devrait prendre exemple sur lui dans certaines occasions.

Et je voudrai savoir pourquoi, cette information ne nous a pas été communiquée, pourquoi les médias communautaires ont-ils caché à la communauté cette décision du Rabbin Moshé Lewin..

Le Grand Rabbin de France Haim Korsia a t-il joué un rôle pour camoufler cette information

En attendant , il faut reconnaitre le courage du Rabbin Moshé Lewin, et j’espère que d’autres responsables communautaires prendront exemple de cet acte.